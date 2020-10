Da inizio pandemia sono 596 le vittime registrate in Puglia su 7900 positivi, come evidenziato dall’ultimo bollettino diramato ieri.

Tradotto, un morto ogni 13,25 contagiati. Un dato emblematico che rende la Puglia la Regione del Sud con il più alto rapporto tra vittime e casi totali di coronavirus.

Staccate le altre Regioni del Sud. In Campania il rapporto è di un morto ogni 28,36 contagiati, in Sicilia di una vittima ogni 23,21 positivi, in Calabria di un decesso ogni 20,02 casi, in Basilicata di un morto ogni 29 contagiati e in Molise di una vittima ogni 27,3 positivi.

Ma non solo. La percentuale dei casi ospedalizzati in Puglia è del 9,2%, di gran lunga superiore alla media nazionale del 6,6%.