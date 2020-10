“In questi giorni stiamo lavorando incessantemente con la Conferenza delle Regioni nel dialogo con il Governo, e con i nostri Dipartimenti, per attuare le misure più efficaci contro la seconda ondata Covid. Assistiamo in Italia, in Europa e nel mondo, alla crescita della curva dei contagi. Nelle ultime 24 ore in Puglia abbiamo registrato 350 nuovi casi positivi”.

Inizia così l’appello su Facebook del governatore della Regione Puglia Michele Emiliano. “Vi prego quindi di fare particolare attenzione in questa fase – si legge nel post -. L’uso corretto della mascherina, l’igienizzazione frequente delle mani, il distanziamento tra persone, restano le regole basilari per abbassare i rischi”.

“Soprattutto è un momento nel quale dobbiamo limitare allo stretto indispensabile i nostri contatti sociali – continua Emiliano -. Rispettare rigorosamente queste regole è l’unico modo per non mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. E per evitare nuovi lockdown”.

“L’attenzione deve essere alta sia fuori che dentro casa, con gli sconosciuti e anche con i propri cari – afferma -. Perché questo virus è subdolo, almeno la metà dei nuovi casi si sviluppa a livello domestico, tra parenti e amici, appena si abbassa la guardia. Da parte nostra abbiamo rafforzato tutta la rete ospedaliera che, diversamente dalla fase 1, sta funzionando a regime gestendo contemporaneamente anche i pazienti non covid ai quali stiamo assicurando il diritto alla salute, diversamente da quanto accaduto durante il lockdown”.

“Si tratta di uno sforzo enorme, che per la prima volta stiamo affrontando – conclude -. Come nuova è l’esperienza di tentare di far abbassare la curva dei contagi tenendo tutta la nostra società aperta e in funzione. Il lavoro è tanto e il nostro impegno è quotidiano e senza sosta, come sempre”.