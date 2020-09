Il coronavirus ha rialzato la testa. Dopo le speranze mal riposte di una Puglia covid free, come si è pensato a inizio luglio quando si registravano zero nuovi contagi e zero decessi, nel giro di poche settimane siamo tornati a quasi 1200 attualmente positivi.

Antonio Decaro si è detto molto preoccupato, a Bari ci sono 322 casi accertati, ma la cosa non sembra interessare granché buona parte dei comuni cittadini. Siamo andati a raccogliere le voci degli abitanti nel quartiere Madonnella, uno dei più colpiti dal coronavirus, e di persone senza mascherina ne abbiamo incontrate parecchie.

A dirla tutta, il richiamo a indossarla, l’invito a non andare in giro senza per proteggersi e proteggere gli altri, è risultato persino fastidioso, segno che su questo fronte non è stato fatto ancora abbastanza.

Colpa dei negazionisti? Chi può dirlo. Certo è che la teoria del complotto completo, che vedrebbe coinvolti Bill Gates, il microchip sottopelle e il 5G, resta ancora in voga, con buona pace dei positivi, che al posto di rimanere a casa in isolamento fiduciario, nomen omen, vanno al mare.