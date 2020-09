L’edizione speciale numero 84 della Fiera del Levante, in programma dal 3 all’11 ottobre, resta al momento confermata.

Il nuovo Dpcm del Governo non impedisce di organizzare fiere e manifestazioni ma la situazione resta sotto osservazione, anche se al momento non ci sono elementi tali da far prevedere uno stop alla manifestazione. La Regione Puglia potrebbe intervenire qualora la curva dei contagi salisse in maniera repentina nelle prossime settimane.

La 84esima sarà un’edizione diversa dalle altre. La Galleria delle Nazioni sarà ridotta, verrà garantito il distanziamento, gli assembramenti saranno limitati ed è prevista l’installazione di una cartellonistica con misure di prevenzione e percorsi da seguire.

La temperatura corporea verrà misurata all’ingresso. Gli espositori invece dovranno limitare i contatti con il pubblico, le aree di fiera saranno sanificate con una certa frequenza.

Confermata la presenza con il premier Conte e alcuni ministri del Governo all’inaugurazione del 3 ottobre che sarà a porte chiuse. All’evento potranno accedere solo poche persone.