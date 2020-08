“A brevissimo chiederò un incontro con i prefetti della Puglia perché quello che sta accadendo in alcune zone non mi piace. Non mi piace che sulle spiagge libere, nella movida senza controllo ci siano punti di caduta molto importanti”.

Il governatore Michele Emiliano, durante le presentazione del nuovo piano sanitario regionale anti coronavirus, sottolinea la sua preoccupazione riguardo gli assembramenti nelle spiagge e in alcuni luoghi della movida pugliese, facendo riferimento al mancato rispetto delle misure di sicurezza per limitare i contagi.

“Molti turisti mi stanno aiutando anche a fare ricognizione sulle aree dove le regole non vengono rispettate. Non sono tante per fortuna, ma tutti devono rispettare le norme di igiene e sicurezza”. Nel frattempo tornano a salire i contagi. Nella giornata di oggi i nuovi positivi sono 9 e si registra un decesso nel Foggiano.