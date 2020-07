La Asl di Bari ha deciso di attivare un ambulatorio Covid Free e cinque postazioni Drive in clinics che permetteranno di effettuare i tamponi ai turisti che si vorranno sottoporre volontariamente.

L’ambulatorio sarà nella sede dell’ex CTO, mentre le cinque postazioni si troveranno a Bari, Noicattaro, Altamura, Giovinazzo e Alberobello. Per quanto riguarda quest’ultimo, il servizio consiste nella possibilità di eseguire il test molecolare direttamente in auto e saranno in postazioni strategiche.

Come richiesto dalla task force della Regione Puglia, i soggetti che arrivano, o rientrano, in regione provenienti da zone particolarmente a rischio epidemiologico, come Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna o dall’estero, sono invitati ad auto segnalarsi alle Asl e a sottoporsi al tampone, sempre su base volontaria.