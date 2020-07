KFC sbarca in Puglia: dal 29 luglio il pollo fritto del Colonnello Sanders si potrà gustare nel nuovo ristorante alla Stazione Centrale di Bari, in piazzale Aldo Moro 55.

Il brand allarga così la sua presenza nel sud del Paese ed apre il suo quinto ristorante nel circuito delle principali stazioni ferroviarie italiane. Una location che accoglierà quindi sia gli abitanti del capoluogo pugliese sia i visitatori che vi giungono per turismo e vacanza.

“Il nostro piano di sviluppo continua e siamo particolarmente contenti di portarlo avanti con una nuova apertura al sud, area per noi molto importante – spiega Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC Italia –. Con l’apertura di Bari aggiungiamo la Puglia alle altre regioni in cui siamo presenti in tutto il Paese, con 40 ristoranti che servono ogni anno 11 milioni di clienti. E naturalmente anche nel nuovo ristorante di Bari i clienti possono gustare il nostro pollo in totale sicurezza, sia all’interno dei nostri spazi sia attraverso take away e delivery”.

Il ristorante è gestito in franchising dalla US Food Network S.r.l., Franchising Partner di KFC Italia, alla quale fanno capo complessivamente 17 ristoranti del brand in Italia.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di KFC Italia nell’espansione del brand in tutto il Paese, dal Friuli alla Puglia – afferma Dan Ilie, Sole Director di US Food Network srl -. Il nuovo ristorante di Bari Stazione Centrale da lavoro a 21 persone, provenienti in prevalenza dal territorio: un contributo all’occupazione che ci sembra importante, soprattutto in questo momento, e che si aggiunge al contributo che vogliamo dare, con questa nuova apertura, al sistema economico della regione ed in particolare dell’area di Bari”.

Il nuovo KFC di Bari Stazione Centrale è aperto tutti i giorni dalle 12 alle 22 in fase iniziale, ma l’orario verrà esteso prossimamente. Le dimensioni complessive del ristorante sono di oltre 400 metri quadri, di cui 145 per la sala che ospita 96 posti a sedere. Sono disponibili il servizio di caffetteria, il free wi-fi e postazioni di ricarica dei device elettronici.

Inoltre sarà disponibile, pochi giorni dopo l’inaugurazione, il servizio di delivery (attraverso Deliveroo, Glovo, Just Eat e Uber Eats) che insieme al take-away consente di gustare il pollo del Colonnello Sanders anche comodamente a casa.