“Facciamo un appello a tutti i sindaci pugliesi e al Presidente della Regione Puglia, di prorogare il termine del pagamento dell’acconto IMU previsto per il 16 Giugno, così come è stato fatto in altri comuni Italiani”.

È quanto scritto dal Movimento Autonomi e Partite IVA nella lettera inviata al presidente della Regione Michele Emiliano e a tutti i sindaci dei comuni pugliesi.

“Le nostre imprese e tanti cittadini pugliesi solo da qualche giorno, e con mille difficoltà, stanno cercando di riportare la propria vita e il lavoro alla normalità; ma oggi non sono in grado di pagare l’imposta IMU – si legge -. Sempre tanti cittadini pugliesi, solo da pochi giorni (e non tutti), hanno ricevuto la tanto attesa cassa integrazione”.

“Non riusciamo a comprendere come oggi la Regione Puglia e tutti i comuni che ne fanno parte, non prendano in considerazione tale possibilità – afferma Movimento Autonomi e Partite IVA -. È necessaria una proroga almeno fino al 30 settembre per permettere di recuperare le perdite subite economicamente in questi mesi di pandemia. Altrimenti le tante dirette e interviste resteranno, come già abbiamo appreso più volte, un amaro slogan”.