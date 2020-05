In tempo di limitazioni per il coronavirus, ben vengano le iniziative per omaggiare San Nicola nei giorni a lui dedicati, quando la città è tradizionalmente in festa. Già da ieri pomeriggio, dalle 18 alle 24, con replica oggi nella stessa fascia oraria, sul murales con l’immagine di San Nicola, realizzato nel 2019 dell’artista modenese Mauro Roselli sulla facciata laterale di una palazzina di case popolari del quartiere San Paolo di proprietà dell’ARCA Puglia Centrale, risplendono luci e colori.

L’evento non a caso si intitola Luci sul Santo, il progetto è una iniziativa della galleria Misia Arte e Cellule Creative, con la collaborazione del Comune di Bari e l’Arca Puglia Centrale.

Per il 2020 l’Associazione Cellule Creative per omaggiare il santo patrono della Città di Bari, ha ideato l’iniziativa resa possibile dalla disponibilità della DMB Italia che, grazie anche al sostegno dei residenti, ha potuto illuminare l’immagine sacra con una strumentazione hi-tech che proietta colori e intensità di luce differenti.

“L’iniziativa – dichiara Giuseppe Zichella Amministratore Unico dell’ARCA Puglia Centrale – è un messaggio di speranza e di fede. La luce illumina non solo l’immagine di San Nicola, ma è anche fonte di speranza in questo particolare momento buio per il nostro territorio e per la sua popolazione”.