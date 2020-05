Via libera dal 18 maggio all’apertura di bar, ristoranti, negozi e parrucchieri. È quanto concordato ieri nel vertice che si è svolto tra governo e i governatori delle regioni che avranno maggiore autonomia, a partire dal prossimo lunedì, sulla cosiddetta Fase 2. Al tavolo delle discussioni anche il premier Giuseppe Conte, oltre ai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia.

Ora toccherà al Comitato tecnico scientifico stilare regole generali per la riapertura. Le indicazioni sono attese per la giornata di giovedì quando verranno resi noti i primi dati ufficiali sulla curva del contagio in Italia a 10 giorni dall’inizio della Fase 2.

L’intesa raggiunta permetterà dal 18 alle Regioni di poter agire in autonomia sulle riaperture ma il governo si conserva la possibilità di intervenire nel caso in cui fosse necessario bloccare una nuova diffusione del virus.

“Il Governo ha accettato la richiesta delle Regioni di consentire, a partire dal 18 maggio, la riapertura delle attività economiche lasciando a ciascuna regione, in funzione dell’effettivo pericolo epidemiologico, la decisione in margine ai tempi e alle specifiche modalità di esecuzione delle attività – dichiara Emiliano -. Ho chiesto al Presidente del Consiglio e al Ministro della Salute di conoscere qual è il numero di tamponi ritenuto ottimale per la Fase 2, visto che la Puglia sta facendo investimenti milionari per l’acquisto di macchinari e reagenti per arrivare ad effettuare fino a diecimila tamponi al giorno. In particolare, ho chiesto se non fosse il caso di individuare la soglia di tamponi ritenuta sufficiente e di procedere agli acquisti di macchinari e reagenti in modo collettivo, non mettendo in concorrenza in un mercato scarso di forniture le singole regioni, precisando che questi acquisti ricadranno nel budget della protezione civile per l’emergenza Covid, e quindi dovranno essere sostenuti dallo Stato”.