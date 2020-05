Domani lunedì 25 maggio è prevista il via libera alle attività balneari secondo l’ordinanza emanata dalla Regione Puglia. C’è chi ha anticipato però i tempi, non riuscendo proprio a dire di no a questa bellissima giornata di sole.

Molte spiagge nel Barese, in foto una panoramica del Lido San Francesco Alla Rena, infatti si sono popolate con un giorno d’anticipo: “Come si può dare l’ok di lunedì con una domenica del genere”, il pensiero comune di molti tra sdraio e social.

L’emblema di come regole, decreti e ordinanze, siano solo “carta straccia” e che il coronavirus ormai sia soltanto un vecchio ricordo. L’ennesima testimonianza di come non siamo avvezzi a rispettare ciò che viene imposto e a resistere 24 ore. L’unica certezza è che quella che ci aspetta sarà una lunga e difficile estate.