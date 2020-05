Nei giorni scorsi ha destato molto scalpore la notizia del sequestro, da parte della Polizia, di carne trasportata in cattivo stato di conservazione avvenuto nei pressi di San Severo e destinata in Molise. La vicenda riguarda da una parte la Makli sas di Bisceglie, e dall’altra la catena Penny Market, di cui Makli è partner e per cui gestisce il banco macelleria in diversi punti vendita.

Da un ulteriore approfondimento dei fatti, stando a quanto siamo riusciti ad apprendere, il motivo alla base del sequestro non sarebbe lo stato di conservazione della carne, bensì le condizioni del mezzo di trasporto, ritenuto dalla Asl non idoneo così come sarebbe stato riportato nel verbale. Da subito l’autista alla guida del veicolo, refrigerato, ha dichiarato che il mezzo era andato in avaria poco prima del fermo da parte degli agenti.

“Vista l’esposizione della marce a temperature non idonee al protocollo HACCP – precisa la Makli – all’arrivo nel punto vendita non sarebbe mai stata scaricata, ma sarebbe stata destinata alla distruzione. A guidare, comunque, non c’era Nicola Di Benedetto, ma un’altra persona. Vantiamo un percorso di crescita ed espansione esponenziale proprio per i continui controlli, siamo alla terza generazione di imprenditori nel settore carni, nonché nel libro storico di Francesco Amadori”.

“Oggi più che mai – aggiungono – con le nuove disposizioni COVID-19, vantiamo non solo la presenza in ben 15 punti vendita sparsi in tutta la Puglia, ma soprattutto l’approvazione del Format Makli da parte della quinta multinazionale più grande al mondo, la REWE a cui fa capo il Penny Market. A questo si aggiunge la volontà del Penny a portare la Makli in tutti i suoi punti vendita. Proprio in questi giorni stiamo effettuando corsi di aggiornamento dei nostri dipendenti in merito alle nuove disposizioni normative in materia di igiene, sicurezza e qualità”.

Quanto alla presunta aggressione da parte di Nicola Di Benedetto, padre dell’amministratore della Makli, ai danni di una sindacalista lo scorso 13 gennaio, azienda e Cgil sanno dialogando nel tentativo di risolvere per via extra giudiziale quanto accaduto, fatti sui cui per altro la Makli si è costituita a suo tempo parte lesa e avviato azioni legali di tipo penale e civile.