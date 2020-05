La politica di non ufficializzare il passaggio delle Frecce Tricolori a Bari pare non sia servita. In molti sul web si stanno dando appuntamento sul lungomare barese alle 10:58 di giovedì 28 per vedere il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale, sulla III Regione Aerea.

Probabilmente l’orario è stato percepito vedendo negli altri comuni italiani l’ora in cui sono passate le Frecce Tricolori. L’evento è in omaggio alle vittime del coronavirus e dei medici che in questi mesi si sono battuti per limitare i contagi.