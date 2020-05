La MBL Solution srl, dopo un mese dalla presentazione del progetto, ha avviato la produzione di 50 linee automatiche per la fabbricazione di mascherine chirurgiche, complete di sterilizzazione e confezionamento in busta.

La macchina creata dal team del general manager della MBL, Luigi Maldera, occupa solo 40 metri quadrati ed è capace di produrre ben 100 mascherine al minuto. “Non abbiamo voluto brevettarla perché più siamo e meglio potremo affrontare questa lotta contro il coronavirus”.

Per dare vita al macchinario, i tecnici di Corato hanno lavorato a distanza per un mese. La catena di montaggio è pensata anche per la produzione sia di mascherine chirurgiche che di quelle con filtro, le FFP2, ed è capace di saldare a ultrasuoni fino a 4 strati. Il progetto prevede anche una sezione per il confezionamento e per la sanificazione. Quest’ultimo punto è al vaglio degli scienziati del Politecnico e del dipartimento di Chimica dell’UniBa per capire se la sanificazione pensata dai tecnici è efficace contro il coronavirus.