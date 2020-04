La Puglia al primo posto della classifica decessi al Sud Italia. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 326 i morti registrati, un dato che spinge la nostra regione ad essere la più colpita rispetto alle altre del Mezzogiorno.

Rispetto alla Campania dove i decessi sono 309, l’indice di mortalità è del 33,75% in più. Il rapporto sale al più 50% rispetto alla Sicilia (morti 203) e al più 52,5% rispetto alla Calabria (75 morti). Nei confronti della Basilicata l’indice è del 47,5% in più, mentre per il Molise è del 27,5% in più.

Numeri poco incoraggianti anche se si rapporta il numero degli abitanti al numero dei contagi riscontrati. Anche su quello tra positivi e deceduti la Puglia fa segnare la cifra record del 9,1% a fronte del 6,4% del Molise, del 7,5% della Campania, del 7% della Basilicata, del 7,2% della Calabria e del 7,3% della Sicilia.