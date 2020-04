Bari deserta come non mai. Immagini forti che parlano da sé. Siamo in via Brigata Regina e in via Quintino Sella e per la strada, questa mattina, non c’è un’anima viva. Solo le Forze dell’Ordine sono impegnate su tutto il territorio con diversi posti di blocco e check point per intensificare i controlli che proseguiranno tutto il giorno. Verifiche a tappeto, anche grazie all’utilizzo di droni, sul lungomare e sulla muraglia. Eloquente l’immagine da Giovinazzo con il posto di blocco in via Daconto.

Le ripetute sollecitazioni delle autorità e delle istituzioni fatte in questi giorni ai cittadini, per evitare spostamenti durante i giorni di Pasqua e Pasquetta, sembrano aver funzionato. I baresi, dal canto loro, sembrano aver capito l’importanza di rimanere a casa e dimostrano la grande voglia di contribuire affinché si torni il più presto alla normalità.