A seguito dei casi di positività al Covid riscontrati tra i dipendenti dello stabilimento Siciliani Carni, le forze politiche di centrodestra hanno inviato una lettera alla Regione Puglia, al Comune di Palo del Colle e all’Asl di Bari chiedendo una “chiusura temporanea parziale o totale dell’azienda onde consentire la migliore sanificazione di tutti i locali e il controllo tramite tampone del personale dipendente secondo quanto rigorosamente previsto dal protocollo sanitario”.

“Facciamo appello alla vostra sensibilità e al vostro senso di responsabilità affinché sia presa in considerazione la nostra proposta per evitare che si creino altre positività e per dare alla comunità un forte segnale di unità e appartenenza al territorio – si legge nella lettera -. Confidiamo in una vostra presa di coscienza che contribuisca a rasserenare gli animi e a creare un clima disteso nel nostro amato Paese”.