Ristretti a casa, al sicuro, mentre mendici, infermieri, operatori sanitari e del 188, militari, agenti di Polizia, si fanno in 4 per fermare il coronavirus. Sono i nuovi eroi, qualcuno di loro ci ha anche rimesso la vita, “caduti sul campo” si direbbe se fossero morti in guerra.

A loro i tre musicisti baresi Matteo Palermo, Domenico Colangelo e Adriano De Filippis hanno voluto dedicare una cover, riarrangiata di David Bowie, Heroes non a caso. Registrata rigorosamente a distanza, ognuno a casa propria com’è giusto che sia, non hanno voluto far mancare il proprio sostegno a chi, magari, a casa vorrebbe anche starci, ma non può. Il dovere chiama.