“A Polignano non ci sono più cittadini positivi al Covid-19”. Ad annunciare questa bella notizia, che infonde speranza in tutta la Puglia, è il sindaco Domenico Vitto con un post pubblicato su Facebook.

“Questo non può che accompagnarsi ad un grazie – scrive il primo cittadino -. Grazie a tutti voi per gli sforzi che avete fatto e per quelli che ancora ci attendono. Stiamo sospendendo le nostre vite, i nostri lavori, con conseguenze a tutti i livelli, ma lo stiamo facendo per il fine nobile di salvare vite. Il peso della quarantena si fa sentire, ma non è il momento di mollare”.

“Finalmente il governo ha deciso che ci sarà una sola linea per il lento e graduale ritorno alla normalità – conclude Vitto -. Nessuna Regione improvviserà, né tanto meno potremo farlo noi. Non molliamo, non compromettiamo quello che abbiamo fatto finora e gioiamo per i nostri concittadini finalmente liberi dalla paura”.