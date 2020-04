Noicattaro è il primo comune pugliese ad emanare l’ordinanza che prevede l’utilizzo obbligatorio delle mascherine. Il primo cittadino Raimondo Innamorato ha infatti firmato un’ordinanza, valida fino al 13 aprile, con i cittadini che dovranno “indossare mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso (sciarpe, foulard e simili, qualora non sia stato possibile reperirle)”.

L’obbligo dovrà essere rispettato “allorquando accedono, negli orari di apertura, agli esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici, uffici postali, banche, e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, in modo da limitare la contaminazione dell’ambiente” ma anche negli spazi antistanti questi luoghi “al fine di eseguire la coda per l’accesso contingentato agli stessi”.