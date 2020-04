La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale dell’emergenza sanitaria per coronavirus in Italia. In conferenza stampa Angelo Borelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato che il totale dei casi attualmente positivi in Italia è di 105418, con un incremento di 1127 rispetto a ieri.

Prosegue il calo degli ospedalizzati, -107 i ricoverati in terapia intensiva. Sono 578 le vittime, tra cui i 120 medici morti, e 962 i guariti registrati nelle ultime 24 ore.