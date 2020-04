Una Pasquetta davvero insolita per Bari e provincia. Posti di blocco ad ogni angolo della strada, pochissima gente per strada fatta eccezione per qualche singolo caso. Siamo a Noicattaro e agli occhi dei più attenti non è sfuggita una bici in giro per il paese con in sella un uomo e un bambino.

Con le attività commerciali chiuse e il divieto di poter effettuare attività motorie e ludiche all’aperto, verrebbe da chiedersi cosa spinge l’uomo ad uscire di casa accompagnato dal figlio. In realtà, se diretto a comprare sigarette o in farmacia, potrebbe anche portare con sé il piccolo ma il dubbio resta. Nel quartiere Picone di Bari invece un uomo è sceso per strada con i propri figli, anche in questo caso con l’immancabile amica a due ruote.