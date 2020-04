Pasquale Vallone Group, società impegnata in diverse attività di sicurezza personale e di luoghi, con sede in Via Bellino a Bitritto, è attiva da giorni in prima linea nella lotta al coronavirus distribuendo farmaci e beni primari per l’infanzia a titolo gratuito.

“Il 4 maggio sarà nuovamente permessa la circolazione dei cittadini ed è prevista la riapertura di attività commerciali – dichiara la società di sicurezza -. Un cambiamento che potrà cogliere impreparati i titolari, chiamati a rispettare il nuovo quadro normativo e a riorganizzare l’intera azienda, al fine di garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti, oltre all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale (mascherine, guanti, ecc…)”.

“Come società leader nel settore, siamo in grado di gestire l’afflusso di gente coniugando la sicurezza dal contagio con l’attività economica – si candida Pasquale Vallone Group -. Potremmo essere di grande supporto alla vostra attività nella gestione del nuovo sistema e nella delicata fase di riapertura, grazie a studi specifici e collaudati già a regime in altri Paesi del mondo”.