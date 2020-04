La situazione all’interno dello stabilimento Siciliani di Palo del Colle potrebbe essere più seria di quanto non sia stato detto finora. Mentre la istituzioni continuano a tacere – impegnate nella gestione della delicatissima situazione -, gli operai continuano a essere sottoposti al tampone.

In tanti presentano sintomi, seppur lievi, ma stanno comunque lavorando, se non altro lo hanno fatto finora. Il rischio che nello stabilimento possa esserci un focolaio di coronavirus è sempre più concreto.

Secondo una notizia dell’ultimo momento, pare che nel pomeriggio un altro operaio di Palo del Colle sia stato trasportato dal 118 in ospedale. Per il momento si tratterebbe di un caso sospetto. I casi accertati sarebbero almeno una decina e interesserebbero dipendenti di Palo del Colle, Bitonto, Capurso e Bari.

Uno di loro, solitamente in servizio nel settore in cui si lavorano i bovini, nel periodo di Pasqua si sarebbe occupato della lavorazione degli agnelli, venendo a contatto con altri colleghi rispetto ai soliti. Tra i positivi ci sarebbero anche alcuni impiegati, ma non si conosce il numero esatto. La speranza, a maggior ragione oggi, è quella di ricevere presto informazioni puntuali dagli organi competenti per riuscire a fugare imprecisioni e scongiurare le assurde cacce all’untore.