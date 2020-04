Filcams CGIL BARI ha richiesto un incontro urgentissimo con la Direzione Aziendale H&M dopo la preannunciata chiusura del punto vendita in via Sparano.

“Le lavoratrici e lavoratori hanno ricevuto nei giorni scorsi indicazioni relative alla riapertura (il 28.04 era prevista la sanificazione della struttura) e al relativo protocollo di sicurezza da adottare per l’emergenza COVID19 e, successivamente, inaspettata invece è giunta la notizia della volontà aziendale di non riaprire più il punto vendita tramite una Call Conference – si legge nella nota -. La comunicazione è totalmente irrispettosa delle relazioni sindacali, oltretutto la copertura di ammortizzatori sociali utilizzati e concordati con le Organizzazioni Sindacali Nazionali messi a disposizione dallo Stato Italiano per le 9 settimane previste dal decreto, e le normative in vigore relative al blocco dei licenziamenti collettivi, non lasciavano immaginare un esito cosi nefasto”.

“I lavoratori convocati non si aspettavano una comunicazione del genere, ciò evidenzia, in particolare lo scarso rispetto nei loro confronti che in questa fase di forte difficoltà causata dall’emergenza Covid19 sono bloccati in casa e costretti a subire impotenti una comunicazione in Call Conference – afferma Filcams CGIL BARI -. Ci permettiamo di valutare la scelta aziendale come azzardata infatti, con pochissime ore dalla comunicazione nazionale relativa alla chiusura di 7 punti vendita in Italia inseriscono anche Bari via Sparano nella lista delle chiusure”.

“Pensiamo che la struttura del punto vendita per la sua ampiezza, per la posizione strategica e il suo fatturato, ma soprattutto anche per il numero di dipendenti impiegati, meriti una riflessione più approfondita, chiediamo il coinvolgimento di tutti, per evitare ancora una volta che gli unici a pagare la crisi e le scelte aziendali siano esclusivamente i lavoratori – conclude -. Auspichiamo che lo sgomento dei lavoratori e della cittadinanza barese affezionata allo storico punto vendita, possa costituire un input aggiuntivo alla decisione aziendale, magari ricercando un nuovo approccio alla crisi, pertanto chiediamo a H&M di revocare formalmente l’ipotetica chiusura”.

Anche i lavoratori hanno inviato una lettera al sindaco Antonio Decaro, al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e ai consiglieri regionali, per chiedere un intervento sulla loro situazione occupazionale.

“La notizia – si legge – è stata del tutto inaspettata poiché ricevuta in occasione di una call conference con la quale immaginavamo invece di ricevere le istruzioni per l’apertura dello store in occasione della fase 2. Invece, ecco la decisione di H&M di chiudere il punto vendita di Via Sparano è divenuta di dominio pubblico, grazie ai comunicati di alcuni rappresentanti sindacali che, stigmatizzando la decisione dell’azienda, chiedono alla stessa un incontro urgente per risolvere il grave stato di crisi occupazionale, che si determinerebbe con la chiusura definitiva dello store”.