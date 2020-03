Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha manifestato la propria vicinanza al comune di Adelfia dopo l’incendio verificatosi negli uffici della Polizia Municipale.

“Sono in contatto con il sindaco Giuseppe Cosola. La Regione Puglia è al suo fianco per far fronte ai danni che ha subito e per la gestione dell’emergenza. Così come siamo al fianco di tutta la comunità di Adelfia – dichiara Emiliano -. Non posso che esprimere sdegno e la più ferma condanna nei confronti di questi criminali che in tempi ordinari sarebbero stati da condannare a pene durissime e che durante una epidemia sono da assimilare a chi infierisce su un corpo indifeso e malato. E quindi a dei vigliacchi senza scusanti che spero vengano assicurati presto alla giustizia”.