Torniamo sui casi confermati di medici del Policlinico risultati positivi al coronavirus, circostanza che ha costretto l’ospedale a dimettere tutti pazienti dimettibili del padiglione Balestrazzi. Con un comunicato stampa l’Azienda Ospedaliera Universitaria ha spigato che l’infezione è stata contratta al di fuori della struttura; la cosa non è andata già alla Cse Sanità, che presa carta e penna ha messo nero su bianco tutte le sue rimostranze.

“Emerge – scrive per la segreteria regionale Vito D’Alano alla Regione Puglia e al Presidente del Consiglio – che la Direzione del Policlinico di Bari voglia ricondurre i contagi da Covid 19 dei sanitari dello stesso nosocomio a cause comunitarie”.

“I predetti contagi – sottolinea D’Alano – devono essere ricondotti a cause di servizio e non a “cause comunitarie”, e tanto anche in considerazione della acclarata mancanza di appropriati DPI e di informazione e formazione sugli stessi. Sul punto chiediamo immediati chiarimenti agli organi di vertice del Policlinico di Bari”.

“Ad ogni buon conto – conclude – diffidiamo tutte le Direzioni Generali degli Enti Ospedalieri in indirizzo a gestire i contagi da Covid 19 dei dipendenti sanitari come infortuni sul lavoro e a denunciarli tempestivamente alle competenti sedi INAIL al fine di non incorrere nelle previste sanzioni. In mancanza, ogni negligenza e ogni danno economico arrecato ai nostri iscritti diverrà oggetto di denuncia in tutte le sedi di giustizia”.