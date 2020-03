Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diramato in conferenza stampa, come di consueto alle 18, il bollettino ufficiale che tiene conto dei numeri del coronavirus in Italia.

I casi di positività sono 42681, le persone guarite per un totale di 6072. Purtroppo sono 793 le vittime registrate in un giorno: si tratta del dato peggiore dall’inizio del contagio. Al momento i decessi dall’inzio del contagio sono 4825.

Il totale dei ricoverati con sintomi è di 17.708, mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 2.865 (ieri 2.655). In isolamento domiciliare ci sono invece 22.116 persone (ieri erano 19.185).

L’aumento dei contagi (+13,9 per cento) è invece in linea con quello di ieri. In numeri assoluti (morti più contagi), oggi in Italia sono stati registrati quasi 6mila casi in più di Coronavirus. A preoccupare è soprattutto il dato della Lombardia da dove arrivano più dei due terzi dei decessi registrati a livello nazionale. Sono oltre 500 i morti registrati in Lombardia in un solo giorno.