Una donna, ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa e contagiata dal coronavirus, è morta a Crema. Si tratta della terza scomparsa in Italia legata al virus che sta creando molta preoccupazione nel mondo intero.

Sono saliti intanto a 152, compresi i tre deceduti e un caso guarito, le persone colpite nel nostro Paese in cinque regioni, stando agli ultimi aggiornamenti della protezione civile Angelo Borrelli. Tra questi anche il 17enne residente in un paese della Valtellina, che studia però all’istituto agrario di Codogno, il comune focolaio del lodigiano, che venerdì ha iniziato ad avere la febbre. Il ragazzo è uno dei primi in cui il contagio si verifica al di sotto della media di età.

Gli amministratori delle Regioni più colpite, ovvero Lombardia e Veneto, hanno deciso di chiudere scuole e musei, di sospendere lezioni ed esami alle Università e di bloccare tutte le manifestazioni, Carnevale di Venezia compreso. In Lombardia chiuso anche il Duomo di Milano, sospese anche le funzioni religiose con gli oratori che rimangono chiusi.

Le scuole del Piemonte di ogni ordine e grado resteranno chiuse, sospese anche attività didattiche nelle Università del Friuli Venezia Giulia e dell’Emilia Romagna, niente lezioni anche all’Università di Genova. Primi provvedimenti anche nella regione Campania dove arriva il divieto di sbarco sull’isola di Ischia per i residenti in Lombardia e in Veneto, per i cittadini cinesi che hanno soggiornato lì negli ultimi 14 giorni. Lo prevede, fino al 9 marzo, una ordinanza appena firmata dai sindaci dei sei comuni dell’isola.