La Puglia si attrezza per l’emergenza del coronavirus dopo l’annuncio del primo caso di contagio a Taranto, dato da Michele Emiliano ieri sera su Facebook. Il paziente è ricoverato presso l’ospedale Moscati e si sta cercando di risalire alle persone con le quali il soggetto è stato in contatto dopo il soggiorno a Codogno per sottoporle al test del tampone nelle prossime ore, secondo quanto richiesto dai protocolli previsti.Il presidente della Regione ha disposto comunque la chiusura delle scuole fino al 1 marzo nella provincia pugliese per mettere le necessarie operazioni sanitarie di sanificazione.

Davanti al Policlinico Riuniti di Foggia è stata invece installata una tenda pre-triage in presenza dell’emergenza del coronavirus: si pratica il test del tampone per misurare la febbre e per verificare se l’individuo abbia contratto o meno il virus. Gli eventuali casi sospetti di contagio accedono ad un percorso differenziato, a tutela delle norme di prevenzione che impediscono la diffusione del virus.