Sale il numero dei morti e dei contagiati in Italia per il coronavirus. Ad annunciarlo Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile: “Le persone decedute oggi sono 4, tre delle quali ultra 80enni e un 77enne. Non sappiamo ancora se sono decedute in conseguenza del coronavirus. Ce lo dirà l’Istituto superiore di sanità”.

Sale invece a 821 il numero dei contagi in Italia. Il capo della Protezione civile, in conferenza stampa, ha sottolineato che 345 persone sono ricoverate negli ospedali e 64 sono in terapia intensiva. Al momento in Puglia è stato solo confermato un caso a Taranto.