Debutto record per il nuovo film di Checco Zalone. In una sola giornata “Tolo Tolo” ha incassato oltre 8.6 milioni di euro, con 1.17 milioni di spettatori nelle oltre mille sale in tutta Italia.

Un ottimo risultato per il comico di Capurso che per questa pellicola ha debuttato anche come regista. Per l’occasione alcune sale hanno anche proiettato il film dopo la mezzanotte del 31 dicembre.

Probabilmente “Tolo Tolo” riuscirà a battere il record di “Quo vado” che incassò ben oltre i 65 milioni di euro. Il film di Luca Medici batte anche i numeri delle altre pellicole in sala, seconda pellicola più vista in Italia e Jumanji con soli 680mila euro di biglietti venduti.