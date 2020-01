Si apposta nei pressi del portone della sua amata dalle prime ore della mattina fino alle 23. L’innamorato è un cane dal manto bianco con una macchia marroncina sulla testa. Vaga ogni giorno su corso Italia con la speranza di vedere la sua amata cagnolina.

L’animale pare sia di proprietà di una donna che vive in una delle strada del quartiere Libertà. Stando a quanto ci è stato raccontato, lo lascia libero per tutto il giorno con la consapevolezza che la sera torna tra le sue quattro mura.

“Lo abbiamo chiamato Romeo – spiega una residente – ogni giorno si apposta in cerca della sua amata. È innocuo, ma il problema è che rischia di essere investito e di provocare incidenti. Abbiamo chiesto l’intervento della Polizia Locale, ma purtroppo ci hanno risposto che non è di loro competenza. In più hanno aggiunto che, non essendo abbandonato, dovremmo dire alla padrona di tenerlo a casa, ma lei non ci ascolta. Dobbiamo aspettare che il cane o chi cerca di scansarlo con la macchina muoia?”.