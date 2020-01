Come può una vacanza esotica diventare una fastidiosa complicazione? Tutto comincia con un volo in ritardo, il Neos NO 562, che il 10 gennaio 2020 doveva partire da Bari alle 9:00 del mattino.

A bordo del volo c’erano tra 150 e i 200 crocieristi pugliesi, diretti nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, dove li attendeva il sogno su acqua: la Costa Diadema, un paradiso che attraversa le calde acque arabe, l’Oman e il Qatar.

Salvo che l’aereo non faccia ritardo. Così è andata con il volo in questione, che ha lasciato l’Italia nel pomeriggio, alle 16:30, facendo atterrare i passeggeri alle 3 di notte ad Abu Dhabi.

Con la partenza programmata alle 9:00, i crocieristi avrebbero potuto salpare tranquillamente con la Diadema e godersi le 8 notti programmate da Costa. In questo modo, invece, hanno perso i primi due giorni della crociera.

A causa della coincidenza saltata, i crocieristi una volta giunti ad Abu Dhabi, sono stati portati in albergo alle 5:30 del mattino, dove hanno sostato fino alle 9:00 quando un pullman li ha raccolti e finalmente portati a raggiungere la nave, che intanto era arrivata a Dubai.

Un trasbordo decisamente diverso rispetto a quello inizialmente ideato via mare, a cui si è aggiunto anche il disguido tecnico con i bagagli, che sono arrivati sulla nave ad un orario diverso, in serata, rispetto a quello dei legittimi proprietari.

L’antipatico disservizio potrebbe costare caro sia alla compagnia aerea che al tour operator. In questo caso, infatti, i passeggeri potranno richiedere l’indennizzo monetario per aereo in ritardo: parliamo di ben 600 euro, visti i chilometri percorsi.

Inoltre, tutti i crocieristi hanno il diritto di rivalersi anche sul Tour Operator che ha venduto loro il pacchetto turistico, formato da crociera e viaggio aereo, poiché non hanno potuto usufruire di ben 2 giorni, già pagati, a bordo della nave da crociera.

Lo scenario di tutela del passeggero è, quindi, ampio e dipende dal passeggero come perseguire il risarcimento dovuto. Rivolgersi a No Problem Flights può essere una soluzione, come ha fatto la crocierista che ci ha raccontato la sua storia.

Tramite la società di consulenza legale, specializzata nel recupero di risarcimenti e rimborsi di viaggi aerei, è possibile infatti ottenere sia l’indennizzo per il volo in ritardo che ricevere la giusta assistenza legale per la crociera parzialmente saltata.