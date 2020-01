Il saluto dei delfini ai pescatori nel porto di Bari Il saluto dei delfini ai pescatori nel porto di Bari Pubblicato da Il Quotidiano Italiano - Bari su Lunedì 27 gennaio 2020

Scene non proprio di tutti i giorni, immagini girate a bordo di una barchetta nelle acque antistanti il porto di Bari. La città ha ormai da tempo un rapporto conflittuale con quella che potrebbe essere la sua risorsa più preziosa.

Un farmaco naturale, “lo dice la scienza”, per molti rappresenta un amico fidato, a cui confidare i propri segreti, prodigo di saggi consigli; per i runner è l’accompagnatore ideale durante le corsette salutari, in cerca della forma perduta o da mantenere, testimone delle proprie performance. Altri non ci badano affatto, eppure se non ci fosse, ne avvertirebbero certamente la mancanza.

Dato per scontato, maltrattato, inquinato, purtroppo il rapporto tra la città e il suo mare è ancora tutto da recuperare, ma il delfino che accompagna i pescatori fin dentro il porto, con il cuore che si riempie di gioia e di stupore, fanno ben sperare. Chissà che questa profonda ferita possa essere presto ricucita.