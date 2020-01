Il mercato del lunedì di via Portoghese sarà trasferito in via Antonio Scopelliti. La decisione, tanto attesa da cittadini e mercatali, arriva direttamente dalla Giunta comunale di Bari che ha approvato il mandato del trasferimento dalle vicinanze delle Piscine Comunali in una zona vicino al Cimitero.

Il provvedimento è stato autorizzato dopo un lungo iter progettuale che consentirà l’utilizzo di una nuova area per la sosta da realizzare sui terreni interessati. Il parcheggio verrà adoperato come Park&Ride tutti i giorni della settimana tranne il lunedì, quando sarà occupato dai 278 operatori mercatali.