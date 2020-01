Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Mario Conca, ha intenzione di presentare un esposto in Procura della Repubblica per denunciare le criticità della clinica Mater Dei, una decisione nata dopo le audizioni in commissione regionale sulla dotazione organica del Pronto Soccorso.

“Da tempo – aggiunge il consigliere regionale – denunciamo che nell’ospedale Mater Dei c’è una carenza di personale medico e assistenziale, nessun back office, nessun controllo da parte del dipartimento della Salute e inefficienza del Pronto Soccorso. Inoltre bisogna porre fine a quello che è uno spreco di denaro pubblico. Sarebbe dovuto costare 500mila euro al mese, ma è lievitato a 20 milioni di euro perché nessun pronto soccorso per sua natura può avere un tetto di spesa”.

Stando a quanto sottolineato da Conca la carenza di radiologi, biologi, infermieri, tecnici e ausiliari determina delle condizioni di lavoro non sostenibili. “Bisogna verificare il rispetto dei criteri stabiliti per l’accreditamento della clinica. La mia decisione – conclude Conca – è nata affinché il PM valuti eventuali illeciti che hanno portato a questa situazione non più sostenibili per il personale, i pazienti e per le casse della Regione”.