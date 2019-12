La vittoria non è solo andata a panificio Gran Forno, ma come detto da Gabriele Bonci chi ha trionfato realmente è Clarissa, la figlia di Giuseppe proprietario della panetteria a San Girolamo che partecipato al programma condotto da Gabriele Bonci. Da sempre in lotta con il padre, Clarissa ha finalmente potuto esprimere tutta la sua bravura in cucina grazie all’appoggio del panetterie romano.

La puntata andata in onda ieri sera su Nove si è svolta a Bari. Le tre panetterie che hanno chiesto l’aiuto di Bonci sono state, oltre a Gran Forno, La Pupetta e Magie del Fornaio. A colpi di focaccia barese, pizza farcita e pane di semola, i tre hanno conquistato il palato di Bonci che ha decretato Bari come capitale dei prodotti da forno.

Come da scaletta, solo due panetterie potevano sfidarsi nell’ultima manche. Delle tre il panificio La Pupetta non è arrivato allo scontro finale non per demerito, ma perché per Bonci “Già perfetti”.

Giuseppe e Clarissa del Gran Forno e Armando e Antonella di Magie del Fornaio hanno raccolto la sfida del re della pizza al taglio che ha voluto una focaccia condita con i prodotti della Puglia. A loro disposizione c’erano cozze, vongole, tagliatelle, polpo, gamberi, rape, cicorie, caciocavallo e burrata.

Clarissa ha deciso di condire la focaccia con purè di fave, cicorie e polpo fritto, nonostante lo scetticismo del padre che nel frattempo si è occupato di creare un pane legato alla tradizione. Antonella e Armando, invece, hanno preparato una pizza con cozze, tagliatelle e burrata.

Dopo l’assaggio a vincere i 2mila euro in palio sono stati Giuseppe e Clarissa con Bonci che, visibilmente commosso, ha fatto i suoi migliori auguri a Clarissa affinché riesca a portare le sue idee nel laboratorio del padre.

