I vari dialetti d’Italia rappresentano sicuramente un patrimonio linguistico e culturale di regione in regione. In pochi sanno però che alcuni sono in grado anche di smuovere gli ormoni.

E allora qual è il dialetto più seducente, accattivante ed affascinante d’Italia? Secondo un’indagine condotta a livello nazionale da SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single e di gruppo, con un campione di 1000 donne e 1000 uomini provenienti da Nord a Sud, la medaglia d’oro con il 28% delle preferenze va al napoletano, seguito a ruota da quello siciliano e toscano.

Niente da fare per il dialetto barese, per lui nessuna posizione privilegiata in questa speciale classifica. Nel corso del sondaggio è stato poi chiesto di indicare anche il dialetto più snervante, quello che è in grado di inibire un approccio. Primo posto per il milanese, considerato più chic ma poco intrigante per il 22% del campione. Al secondo posto il romano con il 18%.