Matteo Salvini dorme in aereo e la vicina di posto si fa un selfie con il dito medio alzato. La foto, ormai diventata celebre su tutti i social, è stata scattata da una 19enne di Coversano.

Il gesto di disapprovazione fatto dalla ragazza è ormai diventato un meme sui social. Adirittura c’è chi con un fotomontaggio ha messo accanto al leader della Lega la Madonna.

“Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate. E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione”. Così scrive Matteo Salvini dopo aver ricondiviso la foto della giovane dando via libera a commenti di condanna da parte dei suoi seguaci.