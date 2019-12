Dopo due anni di lavori questa mattina è stato inaugurato il nuovo Istituto Maugeri Irccs Bari in via Generale Nicola Bellomo. Il nuovo ospedale, trasferitosi da Cassano, è stato ottenuto dopo una riqualificazione dell’area e dell’immobile Villa Patrizia, costruito nel 1997 ma mai utilizzato.

Un ospedale ecosostenibile sia dal punto di vista energetico, per il quale è stato scelto un sistema a pompe di calore, che per l’illuminazione. Infatti il nosocomio avrà luci a led sia all’interno che all’esterno. Prevista in primavera l’installazione di una centrale cogenerazione da 300 kW, tagliando così emissioni di CO2.

Il centro riabilitativo non è stato completamente rivoluzionato solo nella parte interna, ma anche per quella esterna. Nei 15mila metri quadri di giardino ci sono palme e arbusti di salvia, rosmarino e lavanda contornati da ghiaia bianca delle cave pugliesi in più anche del verde mediterraneo e pugliese.

Come sottolineato dal presidente Emiliano, un nosocomio che dal punto di vista logistico offre il suo servizio ad ampio raggio per tutti i pazienti che hanno bisogno di cure riabilitative.