Un’automobilina per ogni piano del reparto di Oncoematologia pediatrica. Antonello Chiarappa dopo aver sconfitto un tumore maligno al terzo stadio ha deciso di regalare un sorriso ai bambini ricoverati al Policlinico. Vestiti da Babbo Natale, i volontari della Onlus Agebeo hanno portato i doni ai piccoli pazienti che adesso potranno muoversi tra le stanze del reparto con la loro automobilina.

“Oggi in reparto c’è stata una gran festa – scrivono dall’Agebeo – Ogni bambino ha ricevuto un cuore con il proprio nome realizzato da Patrizia Minardi nota pittrice di Mola. Ogni piano del reparto è stato dotato di un’auto che aiuterà i bambini ad entrare in camera per i vari prelievi con allegria. Le auto sono state donate da Antonello Chiarappa che è stato accompagnato da Stefano Petrillo e Nicolò Andreula che ringraziamo per la donazione”.

