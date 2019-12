Ritrovata la cagnolina Sally. La pitbull smarrita in zona Santa Caterina qualche giorno prima di Natale è stata trovata dai padroni nelle vicinanze dello stabilimento Peroni in via Bitritto, grazie ad una segnalazione. La cagnolina è stata trovata un po’ denutrita e i padroni stanno provvedendo a portarla dal veterinario per i vari accertamenti.

