Il nuovo tratto della statale 16 tra Bari e Mola si farà. La decisione è arrivata al termine di una riunione tra il viceministro alle Infrastrutture, Giovanni Cancelleri, l’assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini, in sindaco di Bari, Antonio Decaro, in sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato, il sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli e il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna, dove è stato firmato l’accordo con l’Anas.

L’Anas ha già stanziato 250 milioni di euro per l’ammodernamento della ss16 e la creazione di una bretella di 17.5 chilometri come percorso alternativo che partirà dallo svincolo Mungivacca per Triggiano e Noicattaro per giungere a Mola. Era stata anche proposta una soluzione diversa che avrebbe toccato anche i comuni di Capurso, Rutigliano e Polignano, ma bocciata dal Ministero.

“Avremo un percorso che risolverà il problema del traffico e renderà l’arteria stradale più sicura – ha dichiarato Giannini -. Siamo lieti di poter annunciare la realizzazione di questa opera, obiettivo rilevante e prestigioso. C’è stata una discussione ma abbiamo avuto la capacità di trovare punto equilibrio con soddisfazione di tutte le comunità interessate. Ora dobbiamo fare presto, entro il 31 dicembre 2021 dobbiamo procedere alle sottoscrizioni vincolanti. Grazi al ministero, ai sindaci e all’Anas”.