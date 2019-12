Già dai primi giorni di dicembre, con l’avvio del periodo di festa, Amiu Puglia ha implementato una serie di servizi per garantire una città più pulita e vivibile in virtù di un maggior afflusso di persone nelle principali via del centro cittadino.

Il consueto servizio di spazzamento manuale, che prevede svuotamento dei cestini e cestoni gettacarte, pulizia delle postazioni di raccolta e rimozione degli accumuli di rifiuto, è stato raddoppiato, con un intervento anche nella fascia delle ore pomeridiane 17-20, dal lunedì alla domenica, nelle vie dello shopping, dunque con più alta presenza di negozi e non solo nelle strade centrali.

Inoltre, il sabato e la domenica, dalle 14 alle 17, è previsto un uguale servizio dedicato esclusivamente alle principali piazze della città vecchia, piazza Mercantile e piazza del Ferrarese.

Per quanto riguarda la giornata del 24 dicembre, Vigilia di Natale, il servizio pomeridiano straordinario sarà anticipato alle 14 e andrà avanti fino alle 17, mentre sarà sospeso nelle giornate del 25 e del 26. Immediatamente dopo la mezzanotte, tra il 24 e il 25, sarà avviato un ulteriore servizio di pulizia e spazzamento che si sommerà a quello ordinario previsto per il giorno di Natale.

Ancora per il 24, in previsione della gran quantità di cittadini che storicamente trascorrono la Vigilia di Natale festeggiando per strada, il servizio di raccolta garantirà la presenza di due squadre per rimuovere i rifiuti lungo le principali vie del centro e il doppio svuotamento, alle ore 11:30 e 16:30, dei cassonetti presenti nelle principali strade cittadine.

Un servizio straordinario è stato previsto anche per i mercati che animeranno le piazze nella giornata di domenica 23. Per andare incontro alle esigenze di operatori e cittadini, infatti, la sera del 23 dicembre, alla chiusura delle attività, subito dopo la mezzanotte, sarà avviato un intervento straordinario di pulizia, che terminerà alle ore 6:30 del 24, per poi riprendere alla successiva chiusura dei mercati, dalle ore 14 alle 18.

Le due squadre del servizio Bari Pulita assicurano la pulizia straordinaria, dal lunedì al sabato, dalle ore 22 alle 4:30, lungo le principali strade dello shopping secondo il seguente calendario: martedì, giovedì e sabato: corso Cavour, via Sparano, via Argiro; lunedì piazza Carabellese, via Carulli, via De Giosa, via Imbriani; mercoledì: via Manzoni, via Crispi, corso Mazzini e perimetro ex Manifattura; venerdì corso Benedetto Croce, viale Giovanni XXIII e il perimetro del mercato di Santa Scolastica.