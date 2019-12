Un treruote che abbandona i rifiuti in città. A volte non servono le fototrappole installate dal Comune per beccare i luridi che pensano di poter gettare ingombranti senza problemi. L’uomo è stato immortalato in via Zanardelli dopo aver abbandonato degli infissi vecchi.

Durante il tragitto, però, dopo aver preso una buca alcuni vetri si sono rotti e si sono riversati sull’asfalto. L’uomo alla guida del treruote, come se nulla fosse, ha continuato per la sua strada e dopo aver girato per via Toma ha parcheggiato in un garage lì vicino.

1 di 2