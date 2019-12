Per vedere il festival del minchia parking basta andare in corso Mazzini. Nella giornata di oggi sono due le tipologie di parcheggio ad mentula canis.

Entrambe le auto sono parcheggiate sulle strisce pedonali, ma il conducente della Fiat nera, non contento, ha deciso di lasciare la sua auto sul passaggio pedonale e sulla pista ciclabile, perché essere in contravvenzione solo per una cosa era davvero poco. Come dice una famosa pubblicità: “due è meglio di uno”.

1 di 2