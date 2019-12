Tra i dipendenti dell’Amtab ci sono davvero delle brave persone. L’onestà vince sempre, anche in un periodo come quello natalizio dove qualche soldo in più nelle tasche non farebbe male.

Il caso è analogo a quello di qualche giorno fa, dove due dipendenti Amtab trovarono un borsello di una turista georgiana. Questa volta, però, all’interno della borsa non c’erano solo 500 euro ma ben 1500 euro e due biglietti per il Venezuela.

Il dipendente dell’Amtab, in servizio ieri sulla linea 4, ha denunciato il ritrovamento e grazie anche ai documenti della donna è riuscito a risalire alla sua identità. La barese ha potuto riprendere i suoi effetti personali in stazione.

Una sua amica, a nome della protagonista, ha scritto una lettera di ringraziamento ai dipendenti dell’Amtab. “Buonasera, tenevo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, ieri 18 dicembre 2019, al ritrovamento della borsa della mia amica che conteneva documenti, denaro, effetti personali e più di tutto, i biglietti dell’aereo in un momento così delicato dato che domani lascerà il paese per tornare in Venezuela e ritrovare sua figlia e suo nipote dopo ben sei mesi di assenza”.

Nella lettera anche i ringraziamenti della barese:”Grazie a voi che avete reso possibile trascorrere il Natale in compagnia dei miei cari, cosa a cui pensavo dover ormai rinunciare dopo la mia dimenticanza. Auguro a tutti gli impiegati un buon Natale”.