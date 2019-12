Dopo 34 anni il caffè M.Ago Giò chiude i battenti. Lo storico bar aperto nel 1985 è stato sempre un punto di riferimento per i residenti di Torre a Mare, e non solo. Una scelta non dettata dalla crisi economica, ma dal pensionamento di Giovanni.

In tanti, appresa la notizia, hanno scritto messaggi su Facebook in cui si ripercorrono i momenti trascorsi al caffè M.Ago Giò, a volte preso anche come un punto d’incontro. Clienti e amici hanno deciso di organizzare una festa per il pensionamento di Giovanni, felici per lui ma tristi per un altro storico locale di Bari che chiude i battenti.