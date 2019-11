Torna l’obbligo delle catene a bordo. Dal 15 novembre tutti gli automobilisti dovranno esserne provvisti o in alternativa potranno montare li pneumatici invernali. L’obbligo vale solo per le strade dove la segnaletica ne impone l’utilizzo.

Chi non rispetta la legge potrà essere sanzionato con una multa che può arrivare a 168 euro nei centri abitati e 335 euro nelle strade extraurbane e autostradali.

Da alcune indagini si è scoperto però che l’obbligo non è rispettato. In Italia nel 2018 sono ben 1.2 milioni gli automobilisti che non si attrezzano per affrontare l’inverno in piena sicurezza. Il pericolo è che nel 2019 si potrebbe arrivare anche 1.7 milioni di italiani.